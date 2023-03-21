Пілоти "вичавлюють максимум" із того, що є: яких літаків зараз терміново потребує Україна

Нещодавнє випробування українських льотчиків у США показало, що їх можна навчити менше ніж за півроку.

Повітряні сили потребують сучасних багатоцільових літаків, які здатні виконувати більш широкий спектр завдань, ніж стара радянська техніка, яка є зараз на озброєнні.

Про це розповів начальник авіації Командування Повітряних Сил ЗС України бригадний генерал Сергій Голубцов, передає CNN.

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За його словами, зараз українські пілоти "вичавлюють максимум із свого парку радянських часів, який скорочується".

"На даний момент ми не говоримо про якийсь конкретний тип, а зосереджуємося на технічних характеристиках. Ми розглядаємо літаки, які можуть використовувати такі ж боєприпаси і мати такі ж характеристики, як, наприклад, F-16", - сказав Голубцов.

Він запевнив, що Україна має можливості зберігати та захищати свою авіацію. Також Голубцов додав, що нещодавнє випробування українських льотчиків у США показало, що їх можна навчити менше ніж за півроку.

Нагадаємо, у командуванні Повітряних сил вважають, що передавання МіГів Україні може підштовхнути союзників і до F-16.

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