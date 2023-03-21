Пілоти "вичавлюють максимум" із того, що є: яких літаків зараз терміново потребує Україна

Нещодавнє випробування українських льотчиків у США показало, що їх можна навчити менше ніж за півроку.
Повітряні сили потребують сучасних багатоцільових літаків, які здатні виконувати більш широкий спектр завдань, ніж стара радянська техніка, яка є зараз на озброєнні.
Про це розповів начальник авіації Командування Повітряних Сил ЗС України бригадний генерал Сергій Голубцов, передає CNN.
За його словами, зараз українські пілоти "вичавлюють максимум із свого парку радянських часів, який скорочується".
"На даний момент ми не говоримо про якийсь конкретний тип, а зосереджуємося на технічних характеристиках. Ми розглядаємо літаки, які можуть використовувати такі ж боєприпаси і мати такі ж характеристики, як, наприклад, F-16", - сказав Голубцов.
Він запевнив, що Україна має можливості зберігати та захищати свою авіацію. Також Голубцов додав, що нещодавнє випробування українських льотчиків у США показало, що їх можна навчити менше ніж за півроку.
Нагадаємо, у командуванні Повітряних сил вважають, що передавання МіГів Україні може підштовхнути союзників і до F-16.
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