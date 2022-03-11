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Pink Floyd заборонили слухати їхню музику в Росії та Білорусі: "Засуджуємо вторгнення в Україну"

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Pink Floyd заборонили слухати їхню музику в Росії та Білорусі: "Засуджуємо вторгнення в Україну"

Pink Floyd / Associated Press

Треки рок-гурту видаляють із російських та білоруських музичних платформ.

Британський рок-гурт Pink Floyd заборонив слухати його музику жителям Росії та Білорусі.

Про це учасники колективу повідомили на своєму акаунті у Twitter.

Таким чином музиканти вирішили підтримати українців. Вони засуджують вороже вторгнення РФ на територію України.

"Щоб разом зі світом засудити вторгнення Росії в Україну, композиції Pink Floyd від 1987 року та всі сольні записи Девіда Гілмора від сьогодні видаляються зі всіх музичних платформ в Росії та Білорусі", - йдеться в повідомленні колективу.

Нагадаємо, раніше Макс Барських заборонив використовувати свою музику у РФ. Він також закликав українських артистів слідувати його прикладу.

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