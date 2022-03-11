Pink Floyd заборонили слухати їхню музику в Росії та Білорусі: "Засуджуємо вторгнення в Україну"

Pink Floyd заборонили слухати їхню музику в Росії та Білорусі: "Засуджуємо вторгнення в Україну"

Треки рок-гурту видаляють із російських та білоруських музичних платформ.

Британський рок-гурт Pink Floyd заборонив слухати його музику жителям Росії та Білорусі.

Про це учасники колективу повідомили на своєму акаунті у Twitter.

Таким чином музиканти вирішили підтримати українців. Вони засуджують вороже вторгнення РФ на територію України.

"Щоб разом зі світом засудити вторгнення Росії в Україну, композиції Pink Floyd від 1987 року та всі сольні записи Девіда Гілмора від сьогодні видаляються зі всіх музичних платформ в Росії та Білорусі", - йдеться в повідомленні колективу.

To stand with the world in strongly condemning Russia's invasion of Ukraine, the works of Pink Floyd, from 1987 onwards, and all of David Gilmour's solo recordings are being removed from all digital music providers in Russia and Belarus from today. pic.twitter.com/lTV7T3y29u — Pink Floyd (@pinkfloyd) March 11, 2022

Нагадаємо, раніше Макс Барських заборонив використовувати свою музику у РФ. Він також закликав українських артистів слідувати його прикладу.

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