Піонтковський назвав три причини, чому Путін не наважиться застосувати ядерну зброю проти України

Ймовірність того, що президент Росії Володимир Путін застосує ядерну зброю проти України – вкрай мала. Російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський назвав три причини і пояснив, чому кремлівський диктатор цього не зробить.

Про це він розповів у інтерв'ю УНІАН.

"Це блеф недавнього ювіляра. Я на ці теми говорю вже кілька місяців. Моя точка зору завжди була, що ймовірність використання Путіним тактичної ядерної зброї в Україні вкрай мала. У мене є три аргументи на підтримку цієї точки зору, і після подій останніх днів, включаючи заяви Байдена, Саллівана, Блінкена, а також відповідну заяву з Москви, моя впевненість у тому, що це малоймовірно, тільки посилюється", - вважає політолог.

Так, найпершою і найголовнішою причиною того, чому Путін "не натисне на червону кнопку", є те, що цей удар не має ніякого військового значення. Російський диктатор розуміє, що у разі застосування ядерної зброї Захід лише посилить підтримку України.

"Навпаки – реакція буде тільки зворотна. Це безглуздо з військової точки зору. Ядерний удар не вирішує жодної військової проблеми для Росії", - наголосив він.

По-друге, на думку Піонтковського, американські військові неодноразово попереджали своїх російських колег про наслідки такого рішення.

"Щоб жодних не було вже сумнівів. Коли Путін під час своєї шаленої ескалації з 19 вересня, коли він оголосив мобілізацію, анексію, підірвав трубопроводи і знову почав погрожувати ядерною зброєю, американці в неділю, 2 жовтня, спеціально випустили Саллівана і Блінкена. Ми звикли, що ці люди відображають дещо розбіжну точку зору в американській адміністрації…Щоб в Кремлі не було ніяких сумнівів з приводу відповіді на використання ядерної зброї, Байден спеціально випустив обох, і Саллівана і Блінкена, щоб донести абсолютно ясний меседж для Кремля... Салліван обіцяв Росії в разі ядерного удару по Україні катастрофічні наслідки, а Блінкен – жахливі", - нагадав Піонтковський.

Політолог також підкреслив, що яким би божевільним не був Володимир Путін, він хоче жити і дуже любить життя.

"Але він не шахід, він дуже любить життя. З якою божевільною параноєю він беріг себе під час ковіду. Макрона кал змушував здавати перед зустріччю. Всі ці довгі столи і тижневі карантини для депутатів... Він дуже любить себе і цінує", - наголосив експерт.

І третя причина, чому цього не станеться, – у нього немає на столі кнопки, на яку він натисне. Ядерну стратегічну зброю складніше застосувати, ніж тактичну. Для цього потрібна ціла серія команд.

"Вони всі перебувають на складах. Всі ці пересування спостерігаються американською розвідкою, а їх треба доставити. У це буде залучено два десятки офіцерів, і вони всі повинні бути божевільними", - резюмував Піонтковський.

Ядерні погрози та шантаж Росії

Російський президент Володимир Путін продовжує шантажувати Україну та її союзників ядерною зброєю. Проте підготовка ядерного удару є складною і багатоетапною, і навряд чи її вдасться приховати від західних розвідок.

Так, військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua розповів, що Володимир Путін не зможе підготувати ядерний удар зненацька, щоб про це не дізналися на Заході. За його словами, "як тільки в Кремлі на нараді піднімуть питання про застосування ядерної зброї, західна розвідка буде вже про це знати".

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, стан ядерної зброї у Росії досить сумнівний.

Колишній директор ЦРУ та генерал армії у відставці Девід Петреус заявив, що США та їхні союзники знищать російські війська та техніку на території України, а також потоплять Чорноморський флот, якщо Путін застосує ядерну зброю в Україні. США серйозно сприймають погрози Путіна, проте наразі реальних доказів, що РФ збирається застосувати зброю масового знищення немає.

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