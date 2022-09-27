Піонтковський назвав умову для падіння пропагандистської машини Кремля

Політолог пояснив, що потрібно для того, аби росіяни почали задумуватися щодо війни в Україні.

Для того, щоб громадяни Російської Федерації почали задумуватися про війну в Україні, достатньо звільнити Херсон. Для цього треба ліквідувати російське угруповання, яке там перебуває.

Про це розповів російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський, пише 24 канал.

"Йому можна просто дати можливість перейти на лівий берег або здатися в полон. Мовиться про 10 тисяч, але, між іншим, відбірних. Адже всі вершки російської воєнної машини, які залишилися, зараз зосереджені на правому березі Дніпра", – сказав він.

Він нагадав, що Путін категорично відмовив цим військам у праві переправитися на лівий берег, на чому наполягали їхні безпосередні командири.

"Рухне все. Вся фейкова машина, вся ця псевдодержава путінська тримається зараз на нитці. І звільнення Херсона цю ниточку переріже", - вважає Піонтковський.

Політолог також вважає, що оголошена Путіним мобілізація не призведе до масштабних антивоєнних акцій.

"Пропагандисти намагаються знімати якісь ролики, давати соціальну рекламу. Вони, зокрема, намагаються заспокоїти, що до армії заберуть не всіх. А стверджують, що заберуть лише 300 тисяч, а, наприклад, студенти під мобілізацію не потраплять. Тобто бидло піде. Робітники, селяни підуть. А нас не візьмуть, не бійтеся", - резюмував він.

Нагадаємо, Піонтковський порівняв Путіна з Гітлером.

Читайте також: