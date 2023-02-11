Піонтковський описав два сценарії подій на фронті: наступ Росії та зброя перемоги

Опозиціонер не виключає, що у травні-червні може розпочатися вирішальний наступ української армії.

Російський опозиціонер та публіцист Андрій Піонтковський описав два можливі сценарії розвитку війни в Україні і обидва передбачають поразку Росії.

Про це Піонтковський розповів у ефірі телеканалу "Еспресо".

За першого сценарію, Україна може до травня отримати всю необхідну зброю і техніку та в червні влаштувати свій вирішальний контрнаступ.

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"Я бачу два базових сценарії. Перший та основний – це величезний пакет допомоги, зброя перемоги. Те, що вже передано та передається – танкова армада, літаки, далекобійні ракети, включно зі Storm Shadow. Я вважаю головним не так танки, як нові ракети, які розширюють радіус дії HIMARS з 80 до 160 кілометрів. Повною мірою це буде десь до початку травня. До цього ж часу створяться навчально-методичні умови", – вважає опозиціонер.

"Травень і червень – це вирішальний наступ української армії, швидше за все на півдні: Мелітополь, Бердянськ, перетворення Криму і всього цього в величезний котел", – додав Піонтковський.

Щодо другого сценарію розвитку подій на фронті, то в його контексті публіцист звернув увагу на інформацію від розвідки США про те, що "Путін готує божевільний наступ саме найближчими днями, щоб використати вікно можливостей до українського наступу". Опозиціонер переконаний, що наступ РФ приречений на поразку.

"Нічого в росіян немає, окрім величезної кількості трупів. Трупи ув'язнених росіян закінчилися, зараз будуть трупи мобілізованих. Цей наступ закінчиться або нічим та продовжить ситуацію невизначеності до травня, або ж закінчиться величезною поразкою Росії", – прогнозує Піонтковський.

На його думку, ця поразка стане тригером до політичних змін "всередині бункера". Тоді російські генерали займуть таку позицію, в якій дорікатимуть президенту Володимиру Путіну: "Ми вас попереджали, Володимире Володимировичу, і ось до чого це призвело".

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив 11 лютого, що Росія вже почала свій великий наступ, з яким в окупантів вже виникли проблеми. За словами Данілова, це не той наступ, на який розраховував агресор.

Напередодні експосол США в Україні Джон Гербст заявив, що Україна змогла б влаштувати успішний наступ, що призвів би до поразки Кремля, якби США передавали всю необхідну для цього військову техніку та озброєння.Йдеться про танки, винищувачі F-16 та ракети з дальністю до 300 км.

Водночас і екскомандувач військами США в Європі Бен Годжес оцінив, що Україна має шанс перемогти протягом 2023 року, якщо отримає бойову авіацію.

Великий наступ Росії вже почався: напрямки, сюрпризи, та рішення Путіна - Олександр Мусієнко

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