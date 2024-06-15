Піонтковський озвучив головне завдання Путіна щодо війни в Україні, яке він "продасть" росіянам

Політичний експерт з Вашингтона Андрій Піонтковський вважає, що диктатору Росії Володимиру Путіну треба втриматися при владі в країні, що програла війну. І зараз його завдання – зачепитися за якусь "почесну нічию" у війні проти України, яку він зможе продати своєму населенню.

Про це він розповів в інтерв'ю "Еспресо".

"Ця почесна нічия – план, до якого примушували Україну весь час, так званий корейський варіант. Ось подивіться, як чудово: Північна Корея, Південна Корея, війну зупинили, Північна Корея залишилася диктаторським режимом, Південна за 50 років стала чудовою державою. Але на це Україна ніколи не погодиться", - зазначив він.

За словами Піонтковського, Путін розуміє, що залишилося зовсім небагато часу, коли Захід наважиться на вирішальний крок.

"Я пропоную це в кожному своєму виступі останні три місяці – стерти останню червону лінію. Вона полягає в тому, що за штурвалами західних літаків мають бути винятково українські пілоти. Немає такої кількості українських пілотів, яких підготували на Заході. Сто, а краще двісті літаків у небі України визначать результат війни за кілька тижнів, тому що з їх допомогою Україна викине остаточно російське угруповання з Криму, що спричинить політичний колапс режиму", - каже експерт.

За його словами, Франція з кожною заявою президента Еммануеля Макрона наближає до цього.

"Він зробив дві заяви під час нормандської зустрічі. Перша – Франція надає "міражі". Друга – Франція надає технічних радників, інструкторів", - резюмував політолог Андрій Піонтковський.

Нагадаємо, у Путіна відреагували на початок мирного саміту у Швейцарії.

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