Піонтковський потролив Росію через майбутній контрнаступ ЗСУ: "Знову захищатимуть "народ Донбасу"

Російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський потролив Путіна та окупаційну армію, які воюють проти України, щоб "захистити народ Донбасу".

Про це він сказав у коментарі "24 каналу".

Публіцист пригадав, як напередодні повномасштабної війни Росії проти України, пропагандисти розповідали, що по нашій державі потрібно завдати "превентивного удару", щоб захистити вигаданий "народ Донбасу". Він переконаний, що вже зовсім скоро під час контрнаступу ЗСУ пропаганда РФ поверне старі методички.

"З одного боку вони розповідали до війни, що захищають Донбас, а з іншого боку – вже понад рік пояснюють свої невдачі тим, що "кляті українці" побудували фортифікаційні споруди. А основна фортеця ще попереду – Краматорськ та Слов’янськ, до яких Росія ще не дійшла і навряд дійде", – заявив російський публіцист.

Піонтковський вважає, що у росіян істерика через майбутній контрнаступ і пропаганда уже навіть придумала термін для цього "локальний успіх".

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що офіційно говорити про хід бойових дій та плани Збройних сил України можуть лише три особи - президент Володимир Зеленський, міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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