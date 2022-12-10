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Піонтковський пояснив, чи погодиться Іран надати Росії балістичні ракети

Піонтковський пояснив, чи погодиться Іран надати Росії балістичні ракети

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публікації
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Піонтковський пояснив, чи погодиться Іран надати Росії балістичні ракети

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Росія активізувалась у плані використання іранських дронів, імовірно, отримавши другу партію безпілотників.

Наразі влада Ірану не заціквлена у передаванні Росії балістичних ракет для війни проти України.  

Таку думку висловив російський публіцист та соціолог Андрій Піонтковський у коментарі "24 каналу".

Так, він зазначив, що на Іран тисне не тільки Захід. Є тиск також від несподіваного союзу трьох держав: Ізраїля, Туреччини та Азербайджану. 

"Ердоган явно хоче перед своїми доленосними виборами лозунг "Один народ – дві країни" перетворити в "Один народ – три країни", повернувши в рідну гавань іранський Азербайджан", – зазначив він.

Піонтковський також нагадав, що за кілька днів у Ізраїлі посаду прем'єра обійме пан Беньямін Нетаньягу. Його політична мета в житті – покінчити з ядерною загрозою Ізраїлю з боку Ірану. 

Підтримка Іраном Росії у війні проти України

За даними британської розвідки, підтримка Іраном російських військових, ймовірно, зросте в найближчі місяці. Росія намагається отримати більше зброї, включаючи сотні балістичних ракет.

Окупанти знову атакували Україну безпілотниками "Shahed-136" у ніч проти 10 грудня. Росіяни випустили дрони по південним областям України. Було влучання в об'єкти енергетики.

США стверджують, що Росія надає Ірану "безпрецедентний рівень" військово-технічної підтримки в обмін на іранську зброю для ведення війни в Україні.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1366
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