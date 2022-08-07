Піонтковський пояснив, чому Путін не використає ядерну зброю проти України

Президент Російської Федерації Володимир Путін прекрасно розуміє, що зараз його політичний шантаж працює. Але якщо він віддасть наказ про застосування ядерної зброї, це рішення не принесе йому жодних військових та політичних результатів.

Про це на Youtube-каналі "Апостроф TV" розповів політолог, публіцист та російський опозиціонер Андрій Піонтковський.

"Путін 15 років дуже майстерно використовує шантаж, мовляв, ми можемо використати стратегічну та тактичну ядерну зброю. І він працює. Через цей шантаж Україну й Грузію не прийняли до НАТО 2008 року і відтоді перешкоджають. Через цей шантаж була реакція, дуже слабка, на агресію в Грузії, на анексію Криму, тому що весь час на Заході піднімалися розмови: "Давайте все-таки не провокуватимемо Путіна, чорт його знає, а раптом він використає ядерну зброю". Шантаж працює чудово, як бачите", - пояснив він.

Проте Піонтковський ввжає, що очільник Кремля не використовуватиме ядерну зброю з трьох причин.

"Перша – шантаж приносить політичні результати, а використання ядерної зброї не дасть жодного результату. Припустимо, він завтра вчинить страшний злочин, знищить ядерним вибухом українське місто. Якої політичної мети він досягне? Припиниться війна, українці припинять опір і капітулюють, Захід менше стане допомагати? Ні. Працює загроза, шантаж працює, а саме застосування ядерної зброї не принесе жодних військових чи політичних результатів", - зазначив експерт.

Путін дуже боїться за своє життя, що ще раз підтверджує той факт, що він не застосовуватиме ядерне озброєння.

"Друге – він не самогубець, і вся його відчайдушна політика останніх днів, вимога перемир'я показує, що він боїться за своє життя. Він розуміє, що він уже стратегічно програв. Диктатор, що програв, ніколи не зберігає владу, а з владою і життя. Тому він намагається зобразити якусь фікцію перемоги шляхом досягнення перемир'я", - наголосив Піонтковський.

І важливим є також те, що Путін не зможе привести в дію ядерну зброю самостійно, для цього буде задіяно десятки людей.

"І нарешті третя причина. Ядерна кнопка – це метафора, це не просто кнопка, яка лежить у нього на столі. Для того, щоб привести її в дію та зробити ядерний удар, а тим більше тактичний, потрібне сприяння кількох десятків людей – офіцерів Генштабу, відповідних родів військ – поки його наказ щодо застосування ядерної зброї дійде до конкретного виконавця. І припускати, що всі ці люди виявляться такими ж божевільними як він... З усіх цих причин я вважаю, що всі його розмови про ядерну зброю – це свідомий політичний шантаж з метою домогтися політичних поступок", – резюмував він.

Нагадаємо, Курт Волкер вважає, що військові не виконають наказ Путіна про застосування ядерної зброї.

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