Піонтковський пояснив, чому Путін так відчайдушно хоче переговорів

Піонтковський пояснив, чому саме зараз Путіну треба переговори та пауза на війні проти України.

Російський диктатор Володимир Путін відчайдушно хоче перемир'я та переговорів, оскільки зараз ситуація розгортається зовсім не на його користь.

Про розповів російський опозиціонер та публіцист Андрій Піонтковський, пише 24 канал.

Як наголошує Піонтковський, зараз Путін усілякими способами намагається досягнути перемир'я, щоб заморозити ситуацію. Йому потрібно якось припинити наступ ЗСУ та потік зброї до України.

"Зараз він відчайдушно хоче перемир'я та припинення вогню, щоб зберегти собі життя. Йому потрібно зупинити наступ української армії, припинити постачання зброї", - зазначив Піонтковський.

Піонтковський наголошує, Україна "побила" карту Путіна щодо знищення енергосистеми, оскільки міжнародні партнери реагують на цей терор Володимира Путіна.

Нагадаємо, нещодавно прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що основою для переговорів Путіна з президентом США Джо Байденом має стати нібито "бажання США прислухатися до занепокоєнь Росії щодо гарантій безпеки" і "повернутися до стану на грудень-січень".

Переговори РФ та України

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про неможливість ведення переговорів з РФ, поки її президентом є Володимир Путін.

Володимир Путін запропонував перемовини президенту України Володимиру Зеленському. Про це заявив президент африканської країни Гвінея-Бісау Умару Сісоку Ембало, який відвідав у жовтні Москву і Київ, щоб передати відповідний меседж Кремля.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив безглуздість потенційних переговорів з Росією і запевнив, що на сьогодні про втрату нових територій України не йдеться.

31 жовтня під час виступу у Сочі Володимир Путін заявив, що Росія готова почекати на мирні переговори з Україною та назвав це "доброю волею". Путін також побідкався, що українська влада не хоче з ним говорити.

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