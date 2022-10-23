Піонтковський пояснив, чому Путін змінив стратегію і тепер знищує критичну інфраструктуру України

Президент Росії Володимир Путін після попередження США про наслідки застосування ядерної зброї виробив іншу стратегію війни проти України.

Про це розповів політолог Андрій Піонтковський на телеканалі "Еспресо".

"Москва виробила іншу стратегію після того, як були висловлені попередження вищим керівництвом США особисто Путіну, що у випадку використання в Україні ядерної зброї він особисто буде вбитий, і на Росію чекають важкі наслідки. Подробиці розшифрували відставні генерали Петреус і Годжес – впродовж пів години буде знищений Чорноморський флот з його прибережними базами, а потім, якщо цього буде недостатньо, то конвенційні сили НАТО вступають у прямі бойові дії з російськими збройними силами", - пояснив Піонтковський.

За словами політолога, російське керівництво заявило, що ядерна війна неможлива, тому вони вирішили знищити критичну інфраструктуру України.

"У РФ зробили такий висновок: ядерна війна нам і не потрібна, ми знищимо українську інфраструктуру. Заженемо її у 18 століття, конвенційною зброєю знищимо енергетичну інфраструктуру, паливно-енергетичний комплекс, залізничні шляхи й так далі. І цю стратегію вони почали втілювати, і втілюють вже другий тиждень", - резюмував експерт.

Ядерний терор Путіна

Президент РФ Володимир Путін погрожує застосувати ядерну зброю проти України.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що навіть застосування Росією малопотужної ядерної зброї фундаментально змінить характер війни в Україні, і це, звісно, матиме наслідки.

А високий представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, що в такому разі російська армія буде знищена неядерними засобами.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що застосування Путіним ядерної зброї можливо лише в теорії, а на практиці це фактично нереально.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ дозволяє Росії продовжувати свій ядерний шантаж у війні проти України. Іноземні лідери мають дати Путіну зрозуміти, що РФ отримає аналогічну відповідь на застосування ядерної зброї.

Читайте також: