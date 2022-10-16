Піонтковський розповів, чим закінчиться для Путіна мобілізація в РФ: буде та саме, що в 1917 році

Російський публіцист Андрій Піонтковський розповів, що мобілізація в Росії погано закінчиться для Путіна. Мобілізовані, яким вдасться вижити на війні можуть підняти збройне повстання, як це було в царській Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман.

"Путін одним розчерком пера створив протестну масу із 25 мільйонів революціонерів. Коли ті "мобіки", які дивом виживуть та повернуться з цієї війни та ще зі своїми автоматами - це буде те саме, що в 1917 році. Тоді цар відправив 17 мільйонів мобілізованих селян і вони повернулись з цими гвинтівками до Петрограду і таке зробили, що ми всі 105 років і досі відчуваємо. Уявляєте, що влаштують ці "мобіки", які повернуться з програної війни. Путін знищує власний режим, Росію. Кожен день відбуваються облави на безпритульних, їх вже зачистили та мобілізували. Військові експерти кажуть, що такі військові не посилять російську армію, а навпаки - зроблять ще гірше. Бо ці люди злі, що з ними так вчинили, потім їх привезуть на фронт та поповнять підрозділи, які воюють", - вважає російський публіцист.

Андрій Піонтковський вважає, що зараз триває перша фаза громадянської війни в РФ. Кремлівські можновладці почали шукати винних у програші на війні.

"Зараз йде перша стадія громадянської війни в РФ. Ми бачимо, що відбувається. Такі, як Кадиров та Пригожин, вимагають розстріляти міністра оборони РФ та керівника генштабу РФ. Путін це все дозволяє та підвищує Кадирова. Йде боротьба між елітними угрупуваннями. У РФ немає "партії миру і партії війни". Є партії негідників та військових злочинців, які зараз боряться за те, кого звинуватити в поразці. Вони ненавидять Україну і з радістю її б знищили. Але в них є важливіша проблема - як зберегти владу та власність у країні, яка програє. Для цього потрібно знайти винуватця", - сказав публіцист.

Мобілізація в Росії: що відомо

Російський диктатор Володимир Путін після незаконної спроби анексії українських територій оголосив про "часткову" мобілізацію в РФ. За різними даними, в Росії планують мобілізувати від 300 тисяч до 1 мільйона осіб.

Російські мобілізовані нарікають на погане спорядження та стару зброю. Також в окупаційної армії є проблеми через міжетнічні конфлікти. Як стало відомо, у селищі Солоти Бєлгородської області 15 жовтня троє військових влаштували стрілянину на полігоні. Це сталось через те, що командир окупантів назвав Аллаха боягузом.

Видання Guardian повідомило, що серед мобілізованих в Росії вже є перші загиблі. Окупантів ліквідували або на фронті, а деякі навіть не доїхали на війну.

Також у Росії почали масовіше підпалювати військові комісаріати.

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