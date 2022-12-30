Піонтковський розповів, що стане поворотною точкою у війні та "обвалом" для Росії

Успішний наступ Збройних сил України на Мелітополь Запорізької області може призвести до "обвалу" російської армії та всієї політичної системи.

Про це розповів російський публіцист та соціолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю ТСН.ua.

На питання, яка подія може стати "поворотною точкою", що свідчить про перелам у війні, експерт відповів:

"Поворотною точкою буде, коли людина, яка заявила, що вона стоїть за 84 км від Мелітополя, пройде ці 84 км. Це буде обвалом і російської військової машини, і її політичної системи. Але для цього потрібне рішення чи Вашингтона, чи Лондона про надання того набору озброєнь, який ця людина запросила".

За словами Піонтковського, "за Лондоном та Вашингтоном, а потім і за Мелітополем ми повинні дуже уважно стежити".

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у недавньому інтерв'ю британським ЗМІ повідомив, що Силам оборони України потрібно 300 танків, 600-700 БМП та 500 гаубиць, щоб вийти на рубежі 23 лютого.

Залужний також розповів, що ЗСУ потрібно подолати відстань 84 км до Мелітополя, щоб контролювати адмінкордон Криму.

"Мелітополь забезпечив би нам повний вогневий контроль сухопутного коридору, звідти ми вже можемо вести вогонь по Кримському перешийку — тими самими HIMARS тощо", — сказав він.

Військовий експерт Дмитро Снєгірьов розповів, що росіяни зараз розглядають можливість контрнаступу ЗСУ у Запорізькому напрямку як одну із пріоритетних.

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