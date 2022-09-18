Піонтковський розповів, за яких умов почнуться мирні переговори між Росією і Україною

Мирні переговори між РФ та Україною почнуться після виведення окупаційних військ на кордони 23 лютого 2022 року.

Після цього почнуться мирні переговори щодо повернення Україні частин Луганської та Донецької областей та Криму.

Про це сказав російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в етері телеканалу Freeдом.

"Повернення Криму дипломатичним шляхом - це позиція, яка є консолідована зі Заходом. Зараз зрозуміло, що переговори з РФ можуть розпочатись після виведення російських військ на лінію 23 лютого. А потім триватимуть обговорення щодо відновлення територіальної цілісності України в кордонах 1991 року", - сказав Піонтковський.

Нагадаємо, терорист Гіркін пророкує Путіну долю Гуссейна і Каддафі.

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