Піонтковський спрогнозував час великого наступу ЗСУ, який вирішить результат війни

Лінія Мелітополь-Бердянськ є перспективною для створення величезного котла, в який потрапить окупаційна армія.

Великий наступ Сил оборони України може розпочатися після промерзання ґрунту - в січні-лютому. На даний час українські війська володіють ініціативою в бойових діях, а в обороні російських окупантів існує слабке місце.

Такий прогноз зробив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в ефірі телеканалу FREEDOM.

За його словами, наступальні дії та ключові бої відбудуться до березня 2023 року, коли розпочнеться відлига, яка значно ускладнить пересування важкої техніки.

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“Є дуже слабке місце у російській обороні. Це лінія Мелітополь-Бердянськ з перспективою створення величезного котла. Отримавши той набір озброєння, який сформував Залужний, в українців не просто великі шанси, а дуже серйозна ймовірність втілити цей наступ, який вирішить результат війни", - заявив Піонтковський.

Нагадаємо, українські війська можуть готуватися до четвертого контрнаступу - цього разу на Запорізькому напрямку.

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