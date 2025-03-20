Піраміда МММ в закупівлях мін: Міноборони планує знову укласти контракт з скандальним виробником

Міністерство оборони України планує замовити в скандального виробника ще кілька сотень тисяч мін.

Про це повідомила спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко на своїй сторінці Facebook.

"Це піраміда МММ в закупівлях мін. Інакше не назвеш", – зазначила кореспондентка.

Минулого року в лютому АОЗ уклало контракт на виготовлення 500 000 мін калібру 120 мм з державним заводом. Відомо, що до цього жоден український виробник до цього не міг виконати таке замовлення.

"Перші поставки йдуть у вересні. І все нічого. Тільки перше — кількість мін менша від законтрактованого і вже проплаченого.

І потім, в листопаді "міна вибухає в тилу" скандалом про неякісні БК, які летять на голови наших мінометників, а не окупантів", – йдеться в повідомленні.

Скандал, пов’язаний із якістю мін, набирає потужного розмаху. Як зазначила Кирієнко, журналістів викликали на офіційну зустріч у Мінстратегпром, щоб пояснити, що ситуація не така катастрофічна, як здається. Однак, замість покращення, браковані міни відкликають із фронту, а на їх місце нічого не надсилають.

"І це тоді, коли битва за Покровськ і гаряче під Торецьком. Рекламації щодо якості сиплються купами. Я знаю про 8 документів.

Тим часом завод, який взяв на себе зобовʼязання поставити до кінця року 500 штук, поставляє лише 170 тисяч", – додала кореспондентка.

Водночас АОЗ продовжили термін дії контракту до 2025 року, щоб завод уникнув штрафів за невиконання. І тепер вони знову планують замовити того самого виробника ще кілька сотень тисяч мін.

"Не треба зараз дуже сподіватись на мирні перемовини, які мають "вже завтра" закінчити війну. Вона триває. Ми бачимо Курщину. Курахівщину. Торецьк. І там треба снаряди й міни. Якісні і у великих кількостях. А не так, щоб на фронт їхало не БГ. Давайте ставити реальні задачі виробникам. І не витрачати гроші, які можна перепрофілювати в інші напрями в трубу невідомості", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, країна НАТО розмістить протипіхотні міни на кордонах із Росією та Білоруссю.

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