Піротехніки на Донеччині знаходять сотні вибухонебезпечних предметів, які залишили окупанти

Українські піротехніки продовжують виявляти та знищувати вибухонебезпечні предмети на території Донецької області.
Піротехніки України знаходять та знищують в Донецькій області сотні вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
Як зазначається, на території Донецької області працюють 14 піротехнічних відділень. Протягом минулої доби піротехніки здійснили 30 залучень на території Краматорського та Покровського районів.
“У ході робіт виявлено 313 одиниць ВНП, обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів 14 га території, з них силами і засобами ДСНС виявлено 211 одиниць ВНП, обстежено на наявність ВНП 9,25 га території”, - розповіли в ДСНС України.
Нагадаємо, що на початку листопада Іран планує відправити до РФ партію з понад 200 бойових дронів.
Читайте також:
- "Перетвориться на гру на виживання": західні військові експерти про війну для ЗС РФ в Україні взимку
- Мобілізація в Росії: чим путінський призов на війну обернеться для економіки країни-агресорки
- СБУ повідомила про підозру трьом зрадникам, які допомогали окупантам створювати "рускій мір" на Херсонщині