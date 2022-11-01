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Піротехніки на Донеччині знаходять сотні вибухонебезпечних предметів, які залишили окупанти

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Піротехніки на Донеччині знаходять сотні вибухонебезпечних предметів, які залишили окупанти

Фото: ДСНС України

Українські піротехніки продовжують виявляти та знищувати вибухонебезпечні предмети на території Донецької області.

Піротехніки України знаходять та знищують в Донецькій області сотні вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як зазначається, на території Донецької області працюють 14 піротехнічних відділень. Протягом минулої доби піротехніки здійснили 30 залучень на території Краматорського та Покровського районів.

“У ході робіт виявлено 313 одиниць ВНП, обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів 14 га території, з них силами і засобами ДСНС виявлено 211 одиниць ВНП, обстежено на наявність ВНП 9,25 га території”, - розповіли в ДСНС України.

Нагадаємо, що на початку листопада Іран планує відправити до РФ партію з понад 200 бойових дронів.

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