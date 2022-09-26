Піротехніки вихідними виявили понад пів тисячі російських бомб та снарядів (фото)

Понад півтисячі вибухонебезпечних предметів виявили та вилучил за минулі вихідні українські піротехніки.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, за минулі вихідні піротехніки виявили 537 вибухонебезпечних предметів. Роботи проводилися на територіх Краматорського, Бахмутського та Покровського районів. Обстежили спеціалісти понад 26 гектарів територій.

“Всього з 24 лютого 2022 року здійснено 1400 залучень, виявлено 7921 ВНП, обстежено на наявність ВНП 237,28 га, з них силами і засобами ДСНС України виявлено 28 одиниць ВНП, обстежено на наявність ВНП 33,16 га території”, - зазначили в ДСНС України.

Фото: ДСНС України

Нагадаємо, що миколаївські десантники зірвали наступ окупантів і "демілітаризували" 5 одиниць техніки з екіпажами.

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