Піротехніки вихідними виявили понад пів тисячі російських бомб та снарядів (фото)

Українські піротехніки протягом минулих вихідних виявили та вилучили понад півтисячі вибухонебезпечних предметів.
Понад півтисячі вибухонебезпечних предметів виявили та вилучил за минулі вихідні українські піротехніки.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, за минулі вихідні піротехніки виявили 537 вибухонебезпечних предметів. Роботи проводилися на територіх Краматорського, Бахмутського та Покровського районів. Обстежили спеціалісти понад 26 гектарів територій.
“Всього з 24 лютого 2022 року здійснено 1400 залучень, виявлено 7921 ВНП, обстежено на наявність ВНП 237,28 га, з них силами і засобами ДСНС України виявлено 28 одиниць ВНП, обстежено на наявність ВНП 33,16 га території”, - зазначили в ДСНС України.
Нагадаємо, що миколаївські десантники зірвали наступ окупантів і "демілітаризували" 5 одиниць техніки з екіпажами.
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