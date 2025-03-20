Піррова перемога: у Forbes назвали втрати Росії і КНДР в Курській області

Українські військові в Курській області успішно нищать озброєння Північної Кореї за допомогою реактивних систем залпового вогню Himars. Так, лише один скоординований удар 14-го полку БпПК призвів до ліквідації або пошкодження, ймовірно, трьох "диво-гаубиць" M1989.

Про це повідомив військовий аналітик Девід Акс у коментарі Forbes.

Зазначається, що спочатку дрон ЗСУ виявив три одиниці техніки, які були в укритті за деревами. Їхні координати були передані сусідній батареї, на озброєнні якої, вочевидь, були системи Himars. Бійці ЗСУ випустили принаймні одну ракету M30, яка розірвалася над лінією дерев та розкидала сотні суббоєприпасів.

Зазначається, що КНДР передала Росії сотні одиниць техніки. Йдеться не лише про гаубиці, але й протитанкові ракетні машини, ракетні установки та засоби ППО. До цієї операції захисники вже вивели з ладу одну з M1989 та кілька протитанкових пускових установок Bulsae-4.

"Курська область стала пірровою перемогою для росіян і північнокорейців. Вони зазнали потенційно десятки тисяч втрат і втратили сотні одиниць техніки, відтісняючи українців. Українські втрати були легшими, хоча навряд чи і вони були легкими", - наголосив Девід Акс

З його слів, у Північної Кореї все ще є великі резерви військ та техніки. Наразі ніщо не свідчить про те, що підтримка Пхеньяном зусиль Москви слабшає, чого не можна сказати про американську допомогу Україні.

Як повідомлялося, вночі проти 20 березня ЗСУ потужно вдарили по аеродрому "Енгельс" у Саратовській області. Зазначається, в районі летовища зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів.

Читайте також: