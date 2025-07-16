"Піррові перемоги": Сікорський сказав, скільки років знадобиться Росії, щоб захопити Україну

Міністр закордоннихсправПольщі Радослав Сікорський / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про неефективність дій російської армії на полі бою в Україні. За його словами, нинішні темпи просування окупаційних військ свідчать, що для повного захоплення України знадобиться надзвичайно багато часу. Заява Сікорського пролунала під час виступу у Любліні на спільній пресконференції очільників зовнішньополітичних відомств Люблінського трикутника, до якого входять Україна, Польща та Литва.

Про це повідомляє Укрінформ.

Сікорський наголосив на значних втратах агресора, підкресливши, що ціна територіальних здобутків є невиправдано високою.

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«Україна не програє. Вона перемогла на морі, у повітрі „око за око“, а на суходолі перемоги Росії є пірровими: залежно від місяця — 100-300 вбитих солдатів на 1 кв. км [захоплених територій — ред.]. У такому темпі Росії знадобиться 70 років, щоб захопити всю Україну. Вона має порахувати, чого це їй коштуватиме», — підкреслив Сікорський.

Очільник польського МЗС також зазначив, що попри заяви Кремля про нібито готовність до переговорів, саме Київ вже давно висловив бажання до негайного припинення вогню. Сікорський підкреслив, що швидке завершення конфлікту можливе, але лише за умови наказу однієї людини.

«Ця війна може завершитися за п’ять хвилин: коли Путін віддасть наказ російським військам відступити. Я вважаю, що тривалий мир можливий за умови усунення першопричин війни, а ними є фашистська ідеологія Росії й імперіалізм. Необхідна дерадикалізація влади і російського суспільства», — констатував Радослав Сікорський.

Нагадаємо, вналітик назвав ключові сценарії подій в Україні у найближчі два місяці. Селезньов заявив, що після заяв Тампа відкривається певне «вікно можливостей» щодо постачання озброєння та військової техніки з арсеналів США.

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