Писала про війну в Україні: в Росії багатодітній матері загрожує 7 років в'язниці (фото)

Писала про війну в Україні: в Росії багатодітній матері загрожує 7 років в'язниці (фото)

Росіянка виступала проти війни в Україні.

У Новгородській області на багатодітну матір завели кримінальну справу через коментарі в соціальній мережі "ВКонтакте". Вона виступала проти війни Росії проти України.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

33-річна Ірина Дмитрієва – адвокат із селища "Маленьке село", мати чотирьох дітей. Минулого року жінка вийшла на акцію на підтримку опозиціонера Олексія Навального у районному центрі, її одразу затримали та дали 20 годин виправних робіт.

Наразі на жінку завели кримінальну справу за ч. 2 ст. 205.2 КК РФ - заклики до тероризму. Жінка нібито писала коментарі в групах, де "виправдовувала тероризм" та закликала "знищувати чиновників".

Росіянка виступала проти війни в Україні. Повідомляється, що вона нібито пропонувала закидати військкомати коктейлями Молотова та розпочати масові заворушення.

Дмитрієвій загрожує до семи років колонії.

Нагадаємо, у четвер, 14 квітня, в Росії повідомили про обстріл прикордонного пункту пропуску "Нові Юрковичі" у Климівському районі Брянської області.

Наталія Мосейчук про погрози та карну справу в РФ проти себе

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