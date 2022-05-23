"Пишаємося, що можемо називати вас своїми друзями": Джонсон написав щемливого листа дітям з України

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який неабияк підтримує й допомагає Україні захистити свою територію від окупантів, написав емоційний лист українським дітям.

У листі Борис Джонсон зазначив, що українські діти мають пишатися своєю країною, батьками, сім'ями та військовими, які захищають батьківщину від російських окупантів. Британський прем'єр вкотре наголосив, що увесь цивілізований світ підтримує Україну у боротьбі з російською диктатурою й агресією.

Про це повідомляє GB News.

"Багато хто з вас бачила або пережила те, свідком чого не повинна бути жодна дитина. Проте щодня українські діти вчать усіх нас тому, що означає бути сильним і гідним, високо тримати голову навіть у найважчі часи. Я не можу придумати кращого прикладу для наслідування для дітей та дорослих у всьому світі. Наша молодь малює ваш прапор у своїх класах і виготовляє синьо-жовті браслети на підтримку вашої країни", – зазначив прем'єр Великої Британії.

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Прем’єр-міністр Джонсон сказав, що йому "дуже сумно" бачити молодих людей, які відсутні на вулицях і парках Києва, коли він відвідав українську столицю минулого місяця, додавши: "Я не можу уявити, яким важким був для вас цей рік".

Але прем’єр-міністр Британії сказав, що діти мають пам’ятати про дві речі: вони повинні бути "безмірно гордими" і у них є "мільйони" друзів у всьому світі. Джонсон наголосив, що вірить у перемогу України у війні проти російських окупантів та швидке повернення до нормального життя.

"Я вірю, як і ваш президент, що Україна виграє цю війну. Я всім серцем сподіваюся, що незабаром ви зможете повернутися до своїх домівок, до своїх шкіл, до своїх родин. І що б не сталося, скільки б часу це не зайняло, ми у Великій Британії ніколи вас не забудемо і завжди будемо пишатися тим, що можемо називати вас своїми друзями", – написав прем'єр.

Тим часом, за останніми даними Офісу генпрокурора, росіяни від 24 лютого вбили в Україні щонайменше 232 дитини. Ще 663 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Нагадаємо, Джонсон пообіцяв Зеленському нову зброю для України.

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