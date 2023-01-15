"Пишаюся Путіним, він молодець": мати загиблого окупанта закликала "вичистити фашизм в Україні"

Навіть смерть сина на війні "не вправила мізки" зазомбованій жінці.

Мати загиблого російського окупанта Ігоря Мохова Ольга навіть після смерті сина продовжує хвалити Путіна.

Відео, де вона "співає дифірамби" на адресу Путіна, з'явилося у Мережі.

Спочатку жінка розповіла, що син отримав повістку 29 вересня. Рідні були змушені за свої гроші купити йому все необхідне обмундирування, зокрема одяг та взуття. Мати окупанта каже, що за 30 років життя син так і не побачив море. Але одна мрія окупанта все ж таки збилося – він мріяв про подорож літаком. А на війну з Україною росіян відправляли саме літаком.

Проте зазомбована росіянка продовжує стверджувати, що "пишається Путіним".

"От у нас Володимир Володимирович, я так пишаюся нашим президентом. Він так продумує все добре. Він молодець, дай йому бог здоров'я. Треба вичистити повністю весь цей фашизм. Нам потрібна лише одна перемога", — заявила мати окупанта.