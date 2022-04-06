"Пишаюся, що стала твоєю дружиною": вдова молодого пілота, який врятував сотні життів, написала зворушливий пост

Пілот міг катапультуватися з літака, але не зробив цього, аби врятувати сотні життів.

У повітряному бою над селом Тригірʼя Житомирської області загинув командир авіаційної ланки авіаційної ескадрильї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна Дмитро Чумаченко. Його дружина опублікувала зворушливий допис про чоловіка.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Вечір. Я сиділа на ліжку, Діма стояв поряд. Ми любили багато балакати. Зайшла тема про польоти, а саме про катапультування", – йдеться в дописі вдови молодого пілота.

Жінка також передала свій діалог з чоловіком:

– А як катапультуватися?

– У тебе поміж ніг є така ручка, за яку потрібно смикнути.

– А з літаком що?

– Тебе викидає, літак падає.

– Ого…

– А ти думала. Але перш за все треба думати не про катапультування.

– А про що?

– Наше завдання – врятувати людей, за можливості – літак. Я маю, перш за все, спрямувати літак у місце, де немає будинків, а вже потім думати про себе.

– Але ж ти можеш не встигнути катапультуватися…

"Він не встиг, але врятував сотні життів. Відважність, героїзм, безстрашність. Поки наше небо та землю захищають такі люди, нам нічого боятись. Бо вони готові покласти своє життя на вівтар смерті, щоб кожен із нас міг зранку прокинутись не від повітряної тривоги, а від співу пташок", – написала вдова Чумаченка.

"Я пишаюсь, що 15.12.2018 життя звело мене з тобою. Пишаюсь, що стала твоєю дружиною. Пишаюсь, що ти не завагався і виконав вчинок, про який знають та знатимуть всі. Герої не вмирають!" – наголосила дружина загиблого пілота.

Нагадаємо, маленького Сашка, який тікав від окупантів з рідними на човні, знайшли мертвим у Київській області.

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