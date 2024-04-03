"Пішли і завалили": військовий РФ розповів матері про вбивство командира (перехоплення)

Окупант розповів, як "вирішили питання" з неугодним командиром.

Російський солдат розповів матері про вбивство командира, який не подобався особовому складу.

Про це йдеться в розмові окупанта з родиною, опублікованій Головним управлінням розвідки Міноборони.

За словами росіянина, командир "баламутив", тож з ним вчинили так само, як "на зоні".

"Командир баламутив, все, як на зоні... Х*хли на Росію почали... А ми на команду сидимо-чекаємо, в ямах", – пояснив окупант.

Також він висловив невдоволення армією Росії, а саме її "багатонаціональністю".

"У нас косорилі, косоокі, п****ць, військові ці – армія Росії", – поскаржився солдат.

Раніше в перехопленні ГУР жителі Бєлгорода скаржилися на Кремль і ситуацію в місті через обстріли.

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