"Пішли на рекорд": росіяни 90 разів обстріляли Херсонщину (фото)

Протягом минулої доби російська армія 90 разів обстріляла територію Херсонської області.

Про це в Telegram повідомив перший заступник очільника облради Юрій Соболевський.

"90 обстрілів за останню добу. Орки пішли на рекорд. Вогонь відкривався знову по житлових кварталах, медичних установах. Друзі, бережіть себе! І подумайте ще раз про добровільну евакуацію. Зараз найголовніше – врятувати ваші життя та ваше здоров'я!" — написав він.

За даними Херсонської ОВА, минулої доби внаслідок обстрілів російських військ загинула людина, п'ятеро — поранені, повідомив в Telegram голова ОВА Ярослав Янушевич.

Протягом минулої доби військові РФ 27 разів обстріляли Херсон.

Через обстріли російською армією Херсонщини, в регіоні виникло шість пожеж, повідомляє ДСНС України. Горів пологовий будинок в Херсоні, приватний гараж в одному з мікрорайонів та авто та господарча будівля на одному з подвір'їв у Кіндійці.

За даними ДСНС, загалом протягом минулої доби рятувальники Херсонщини загасили 11 пожеж.

Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області

Нагадаємо, що росіяни після звільнення ЗСУ 11 листопада 2022 року Херсона щодня обстрілюють місто та вбивають мирних жителів. У місті від 20 листопада через обстріли російських окупантів загинуло 65 людей, повідомила 11 січня 2023 року очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

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