"Пішли не на Херсон": експерт розповів, куди насправді поділися російські війська з Запорізького напрямку

"Пішли не на Херсон": експерт розповів, куди насправді поділися російські війська з Запорізького напрямку

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російські війська, які напередодні відійшли з Запорізького напрямку, вирушили не на Херсонський напрямок, а в бік Сєвєродонецька.

Він також пояснив, чому російські командувачі не посилають окупантів в активні атаки на фронтах.

Про це Жданов розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 9 червня.

"Прийшло усвідомлення того, що резерв вичерпаний. І якщо командири, старші начальники не зовсім дурні люди, то вони прекрасно розуміють – якщо кинути останні залишки в атаку і вона захлинеться, то може бути серйозна контратака. І тоді стримувати натиск тих же Збройних сил України буде нічим", – пояснив військовий експерт.

Він також пояснив, куди з Запорізького напрямку поділися російські війська.

"До речі, ось інтрига від учорашньої доби збереглася – куди ж поділися російські війська з Запорізького напрямку. Олексій Арестович сказав, що вони пішли на Херсон, а я припускаю, що вони пішли не на Херсон, а пішли у бік Сєвєродонецька. Так, це далі, ніж на Херсон", – сказав Жданов.

"Але річ у тім, що на Херсонському напрямку незначне просування наших військ. І там ми просто розширюємо плацдарм, ми там не проводимо масованих атак. Ми просто атакуємо на окремих ділянках. А от Сєвєродонецький напрямок вони, швидше за все, посилюватимуть і ця пауза може трохи підзатягтися, і вона перетвориться на перегрупування військ", – додав експерт.

Нагадаємо, 9 червня голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що деякі структури російських окупантів відійшли від Мелітополя на Херсонський напрямок. Однак на їхнє місце РФ перекинула бойовиків "ДНР".

Окупанти бомбардують Харків: українські бійці відбивають атаки і захоплюють трофеї

Читайте також: