Пішли ва-банк: Жданов пояснив, чому на Донеччині точаться найзапекліші бої

Військовий експерт Олег Жданов порівняв ситуацію на Донеччині з подіями Першої світової війни, а саме з операцією в березні 1918-го, коли німецькі війська під керівництвом Еріха Людендорфа здійснили останній наступ, що призвів до катастрофи.

Про це Жданов розповів 6 грудня.

За його словами, Генштаб РФ розпочав схожу операцію на Донеччині.

"Що зараз відбувається на Донбасі?.. Вони (російські війська - ред.) вплуталися в цю битву, вперлися в Бахмут-Авдіївку-Соледар-Піски і зосередили там основні зусилля. На решті ділянок вони не мають сил. Вони сидять і моляться, щоб ми не перейшли в наступ. У них наступального потенціалу більше немає ніде. Те угруповання військ, яке вийшло з правого берега річки Дніпро, кинули на Донецький напрямок. Вони позбавили себе можливості маневру", - зазначив Жданов.

Він додав, що окупанти вже не можуть змінити основний вектор наступу і пішли ва-банк: неспроможні ані зупинитися та перекинути війська на інший напрямок, ані наступати, тому що втрачають живу силу.

Водночас військовий експерт Дмитро Снєгирьов порівняв дії Росії під Бахмутом із тактикою Другої світової війни. Там ворог розстрілює дезертирів.

Нагадаємо, поліція задокументувала наслідки ворожих атак 12 населених пунктів у Донецькій області. Там постраждала цивільна інфраструктура.

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