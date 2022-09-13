"Пішов на х*р": в Росії вибухнуло суспільство після заяви Зюганова про загальну мобілізацію

В Росії заговорили про загальну мобілізацію. Під час засідання в Держдумі очільник партії КПРФ Геннадій Зюганов запропонував відмовитися від поняття “спеціальна військова операція” та оголосити мобілізацію.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

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“Чим спеціальна військова операція відрізняється від війни? Військову операцію ви можете припинити будь-якої миті. Війну ви не можете припинити, вона закінчується або перемогою, або поразкою. Я вас підводжу до думки, що йде війна, і програти її ми не маємо права. Нині не треба панікувати. Потрібна повна мобілізація країни, потрібні зовсім інші закони”, - заявив Зюганов.

Що цікаво, в коментарях до публікації росіяни, про яких нещодавно казав Пєсков - мовляв, що вони повністю підтримують Путіна, - висловлюються аж ніяк не за оголошення загальної мобілізації.

Пішов на х*р, старий му***а.

Ну, як перша рота з депутатів-комуністів вирушить на фронт, так можна і про мобілізацію говорити.

Насамперед, мобілізувати депутатів та всіх їхніх родичів.

Москвичів – на фронт. Їм жилося найкраще – нехай відстоюють своє сите життя.

Усіх чиновників на фронт, якщо їм так потрібна "могилізація".

Нагадаємо, що у колонії Оленівки показово покращили умови для полонених перед візитом місії ООН.

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