"Пішов на х*р": в Росії вибухнуло суспільство після заяви Зюганова про загальну мобілізацію

В Росії очільник партії КПРФ Геннадій Зюганов закликав до загальної мобілізації.
В Росії заговорили про загальну мобілізацію. Під час засідання в Держдумі очільник партії КПРФ Геннадій Зюганов запропонував відмовитися від поняття “спеціальна військова операція” та оголосити мобілізацію.
Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.
“Чим спеціальна військова операція відрізняється від війни? Військову операцію ви можете припинити будь-якої миті. Війну ви не можете припинити, вона закінчується або перемогою, або поразкою. Я вас підводжу до думки, що йде війна, і програти її ми не маємо права. Нині не треба панікувати. Потрібна повна мобілізація країни, потрібні зовсім інші закони”, - заявив Зюганов.
Що цікаво, в коментарях до публікації росіяни, про яких нещодавно казав Пєсков - мовляв, що вони повністю підтримують Путіна, - висловлюються аж ніяк не за оголошення загальної мобілізації.
- Пішов на х*р, старий му***а.
- Ну, як перша рота з депутатів-комуністів вирушить на фронт, так можна і про мобілізацію говорити.
- Насамперед, мобілізувати депутатів та всіх їхніх родичів.
- Москвичів – на фронт. Їм жилося найкраще – нехай відстоюють своє сите життя.
- Усіх чиновників на фронт, якщо їм так потрібна "могилізація".
Нагадаємо, що у колонії Оленівки показово покращили умови для полонених перед візитом місії ООН.
Читайте також:
- Прийшла у гості і вбила: у центрі Львова жінка зарізала чоловіка
- Зеленський поговорив з прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі про ЗАЕС та ситуацію на фронті
- Потрібна воля: Подоляк про "ефект доміно", який обвалить ru-фронт