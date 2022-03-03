"Пішов на завдання, а ввечері мені сказали, що його не стало" — мати загиблого солдата в бою за Охтирку

"Пішов на завдання, а ввечері мені сказали, що його не стало" — мати загиблого солдата в бою за Охтирку

Хлопця хочуть поховати вдома.

У боях під Охтиркою 1 березня загинув військовий з Полтавщини Андрій Цебро. Хлопцеві було 22 роки.

Про це Суспільному розповіла голова Оржицької громади Олена Сидоренко. Цю інформацію підтвердила його мати Наталія Цебро.

Андрій був родом з селища Оржиця Лубенського району Полтавської області. 2021 року юнак закінчив Одеську академію сухопутних військ, був розвідником. Для виконання військових завдань його направили в Сумську область, на Охтирщину.

"28 числа він зателефонував до сестри, не додзвонився, потім подзвонив до зятя, сказав, що у нього все нормально. Це було вранці. Мовляв, добу-дві з ним не буде зв'язку, щоб не турбували. Я зрозуміла, що він пішов на завдання, а ввечері мені подзвонив командир і сказав, що моєї дитини не стало", — розповіла мати Наталія Цебро.

Як повідомили матері, тіло сина вона зможе забрати після роботи судмедексперта. Поховати його хочуть вдома, в селищі Оржиця.