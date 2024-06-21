"Пішов не за планом": експерт оцінив, скільки ще триватиме наступ РФ на Харківщину

Наступ російської армії на Харківщину пішов не за планом.

Таку думку висловив військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі телеканалу ICTV.

"Наступ на Торецьк - це індикатор того, що пішло не за планом. Цей напрямок і не розглядався, але ворог вирішив активізуватися і там. Відбувається зараз пошук. Глобально був задум, що вдасться наступ на Харківщині, вони просунуться вглиб наскільки зуміють, далі будуть атаки на інших напрямках", -каже він.

За його словами, ворог думав відтягнути українські сили.

"Звичайно, українські збройні сили перекидали певні підрозділи, щоб відбивати атаки ворога. Але зараз уже подекуди біля Вовчанська, в районі населеного пункту Тихе і не тільки, плюс окупанти заблоковані на агрегатному заводі, кількасот їхніх бійців, свідчить про те, що там плани не вдалися", - йдеться в повідомленні.

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Мусієнко каже, що не йдеться також про Сумщину.

"На Куп'янському напрямку спробували - теж не пішло. Пробують зараз на Борову, знайшли ще один варіант - Часів Яр, він як був гарячим, так і залишається. Тепер Торецьк. Зверніть увагу, що на Времіївському напрямку почистішали атаки, їх там не було. Планували на Вугледар, але у Вугледарі тримають висоти дуже впевнено наші сили", - розповів експерт.

Скільки ще триватиме наступ РФ

Він підсумовує, що цей наступ не вдався таким, як ворог його задумував.

"Вони думали, що вони з флангів, з півночі на Харківщині, з півдня Курахове-Вугледар і в районі Старомайорського, таким чином розтягнувши нашу лінію оборони, будуть просуватися по центру на Покровському напрямку на Часів Яр. І десь там з прицілом на липень зможуть уже виходити ближче до адмінмеж Донецької області. Але нічого подібного не відбувається", - вказано у повідомленні.

Водночас наступ триває і в такій формі він може тривати ще досить тривалий час. Попри значні втрати, які ворог несе, вони застосовують тактику повзучого наступу, намагаються десь просунутися.

"Вони таким чином можуть досягати певних тактичних успіхів вздовж лінії фронту, але не мати жодних оперативно-стратегічних. Десь ще дійсно просунутися, десь ще захопити певні ділянки, а нам ще можливо десь доведеться відійти. Але це вже ніяка не катастрофа, і армагедону точно не буде", - додав Мусієнко.

Раніше ми писали, що російські окупаційні війська під час наступу на Харківщині мають декілька завдань.

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