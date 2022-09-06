"Пішов за російським кораблем": у ЗСУ підтвердили знешкодження Дар'ївського мосту на Херсонщині

На півдні українські захисники продовжують тримати вогневий контроль над важливими транспортними артеріями, аби окупанти не могли перекидати свої війська та техніку.

Про це розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Зокрема, минулого тижня українські захисники знищили три понтонні переправи.

"Цей тиждень ми починаємо з того, що Дар'ївська переправа (Дар'ївський міст через Інгулець біля села Дар'ївка Херсонської області в бік Каховської ГЕС – Ред.) теж пішла слідом за російським кораблем", – зазначила Гуменюк.

Раніше супутник Planet Labs зафіксував знищений понтонний міст в районі села Дар’ївка Херсонської області, який російські окупанти використовували для перетину річки Інгулець.

Також на супутникових знімках за 5 вересня помітні значні пошкодження самого Дар’ївського мосту, поруч з яким окупанти звели понтонну переправу.

Нагадаємо, що 26 серпня українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали вогневі завдання, завдяки чому зупинили експлуатацію Дар'ївського мосту в Херсонській області.

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