Після ампутації й полону: оборонцю Маріуполя встановили один із найкращих протезів у світі (відео)

Захисник Маріуполя Дмитро Машкін отримав високотехнологічний протез Genium X3. Це стало можливим завдяки спільним зусиллям проєкту Ріната Ахметова «Серце Азовсталі» та державного Фонду соціального страхування.

Після ампутації й полону: оборонцю Маріуполя встановили один із найкращих протезів у світі (відео)

Після тяжкого поранення у 2022 році боєць пройшов ампутацію, пережив російський полон, реампутацію та тривалу реабілітацію. Попри все, Дмитро повернувся до служби у Збройних силах України — на механічному протезі.

Проте для повноцінної мобільності та повернення до активного життя йому був потрібен сучасний протез четвертого рівня — Genium X3. Державного фінансування на його придбання не вистачило, і військовий звернувся по допомогу до «Серця Азовсталі».

«Наша програма «Здоров’я» — це як фізичне, так і ментальне здоров’я. Це повний комплекс допомоги, незалежно від стану захисника. І головна мета — максимально повернути якість життя кожному з оборонців Маріуполя. Наше завдання: повний супровід, допомога, найкращі, найефективніші партнери і максимальне повернення якості життя», - розповіла директорка «Серця Азовсталі» Ксенія Сухова.

Організація, об’єднавши зусилля з Фондом соціального страхування, забезпечила придбання протеза, його налаштування та повний супровід реабілітації. Genium X3 — один із найкращих протезів у світі: він дозволяє бігати, кататися на велосипеді, долати складний рельєф та вести максимально активний спосіб життя.

Наразі Дмитро проходить тренування з ходьби вже на новому протезі. Каже, що його головна мета — повернути собі свободу руху та кататися разом із дітьми на велосипедах.

«Я завжди намагався донести до дітей, що праця над собою може людину повністю перекувати. У моїх дітей вже з'явилися велосипеди. Дуже хотілося б навчитися їздити. І з цим протезом це можливо. Можливо через тиждень-два я зможу з ними бігати наввипередки», - поділився Дмитро Машкін. 

Нагадаємо, "Серце Азовсталі" - проєкт підтримки оборонців Маріуполя та їхніх родин, заснований українським бізнесменом Рінатом Ахметовим у 2023 році. Проєкт підтримав понад 7000 оборонців Маріуполя - особисто або через членів родин. Створено комплексну екосистему підтримки, яка включає фізичну та психологічну реабілітацію, протезування, власні квартири для оборонців з І та ІІ групою інвалідності, підтримку у здобутті освіти та працевлаштуванні тощо.

