Після атаки дрона у Бєлгороді здійнялися клуби диму над аеродромом : відео

Пожежа на військовому аеродромі в Бєлгороді / © скриншот з відео

У середу, 13 серпня, над російським містом Бєлгород здійнялися клуби чорного диму в районі військового аеродрому.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, по ворожому об’єкту було завдано удару безпілотником.

Ймовірно, було вражено територію вертолітного майданчика, на якому, щоправда, уже не було техніки. Після попередніх «прильотів» по цьому об’єкту, військову техніку звідси забрали.

Судячи з диму, внаслідок удару загорілися паливно-мастильні матеріали, які тут зберігалися.

Дата публікації 17:43, 13.08.25

У Силах оборони України поки не повідомляли про атаку на Бєлгород і її наслідки.

Раніше Сили оборони України завдали низки ефективних ударів по російських військових об’єктах, уразивши ворожий зенітний ракетний комплекс С-300П у Бєлгородській області. Це значно зменшило зону покриття російської протиповітряної оборони дальньої дії в цьому регіоні РФ.

Нагадаємо, раніше українські ударні дрони уразили десантний катер та кілька радіолокаційних станцій у тимчасово окупованому Криму. Удару по ворожих цілях завдав спецпідрозділ «Примари» ГУР Міноборони.