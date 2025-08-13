- Дата публікації
Після атаки дрона у Бєлгороді здійнялися клуби диму над аеродромом : відео
Судячи з диму, внаслідок удару загорілися паливно-мастильні матеріали, які тут зберігалися.
У середу, 13 серпня, над російським містом Бєлгород здійнялися клуби чорного диму в районі військового аеродрому.
За інформацією місцевих Telegram-каналів, по ворожому об’єкту було завдано удару безпілотником.
Ймовірно, було вражено територію вертолітного майданчика, на якому, щоправда, уже не було техніки. Після попередніх «прильотів» по цьому об’єкту, військову техніку звідси забрали.
Судячи з диму, внаслідок удару загорілися паливно-мастильні матеріали, які тут зберігалися.
У Силах оборони України поки не повідомляли про атаку на Бєлгород і її наслідки.
Раніше Сили оборони України завдали низки ефективних ударів по російських військових об’єктах, уразивши ворожий зенітний ракетний комплекс С-300П у Бєлгородській області. Це значно зменшило зону покриття російської протиповітряної оборони дальньої дії в цьому регіоні РФ.
Нагадаємо, раніше українські ударні дрони уразили десантний катер та кілька радіолокаційних станцій у тимчасово окупованому Криму. Удару по ворожих цілях завдав спецпідрозділ «Примари» ГУР Міноборони.