Після атаки на Харків Зеленський закликав негайно посилити тиск на Москву

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Минулої ночі армія РФ випустила по Україні 74 дрони, з них 54 — ударні “шахеди”. Під цілеспрямовану атаку потрапив Харків — щонайменше 14 дронів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

За словами глави держави, внаслідок обстрілу є влучання та поранені, серед них — троє дітей. Усім надається допомога.

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Під російські удари також потрапили Одеська й Сумська області. У Сумах FPV-дрон атакував підстанцію, а в Нікополі (Дніпропетровська область) артилерія РФ пошкодила лінію електропередач. Через це без світла залишалися майже 4 тисячі абонентів у двох регіонах.

Окремо Зеленський наголосив на масованих бомбардуваннях Сумщини — лише за останню добу ворог скинув майже 50 керованих авіабомб.

“Такий системний і постійний характер російських ударів однозначно свідчить, що в Москві зневажають дипломатичні зусилля партнерів. Навіть часткового припинення вогню Путін не хоче забезпечити”, — заявив Зеленський.

Президент закликав союзників не зволікати:

“Не треба очікувати, коли 11 квітня буде вже місяць російському “ні” у відповідь на американську пропозицію припинити вогонь. Потрібно діяти якнайшвидше.”

Україна, за його словами, готова до максимально конструктивної співпраці з усіма партнерами для досягнення тривалого миру.

Нагадаємо, що вночі проти 2 березня у Харкові пролунало понад десять вибухів. Постраждали місцеві мешканці, серед них — 9-місячний та 7-річний хлопчики та 16-річна дівчина.