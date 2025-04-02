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- Війна
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Після атаки на Харків Зеленський закликав негайно посилити тиск на Москву
Україна, за його словами, готова до максимально конструктивної співпраці з усіма партнерами для досягнення тривалого миру.
Минулої ночі армія РФ випустила по Україні 74 дрони, з них 54 — ударні “шахеди”. Під цілеспрямовану атаку потрапив Харків — щонайменше 14 дронів.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.
За словами глави держави, внаслідок обстрілу є влучання та поранені, серед них — троє дітей. Усім надається допомога.
Під російські удари також потрапили Одеська й Сумська області. У Сумах FPV-дрон атакував підстанцію, а в Нікополі (Дніпропетровська область) артилерія РФ пошкодила лінію електропередач. Через це без світла залишалися майже 4 тисячі абонентів у двох регіонах.
Окремо Зеленський наголосив на масованих бомбардуваннях Сумщини — лише за останню добу ворог скинув майже 50 керованих авіабомб.
“Такий системний і постійний характер російських ударів однозначно свідчить, що в Москві зневажають дипломатичні зусилля партнерів. Навіть часткового припинення вогню Путін не хоче забезпечити”, — заявив Зеленський.
Президент закликав союзників не зволікати:
“Не треба очікувати, коли 11 квітня буде вже місяць російському “ні” у відповідь на американську пропозицію припинити вогонь. Потрібно діяти якнайшвидше.”
Україна, за його словами, готова до максимально конструктивної співпраці з усіма партнерами для досягнення тривалого миру.
Нагадаємо, що вночі проти 2 березня у Харкові пролунало понад десять вибухів. Постраждали місцеві мешканці, серед них — 9-місячний та 7-річний хлопчики та 16-річна дівчина.