Після атаки РФ вперше виявлено "Шахед" зі штучним інтелектом: чим він небезпечний

"Шахед" зі штучним інтелектом

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Сьогодні, 19 червня, вперше було виявлено «Шахед» із камерою, системою прямого радіоуправління з РФ і модулем штучного інтелекту (машинний зір). Основна небезпека полягає у дальності застосування.

Про це повідомляє фахівець із систем РЕБ та зв’язку Сергій Флеш.

Дрон з ШІ

Про розробку такого Шахеда було відомо давно, але перше застосування зафіксовано тільки зараз.

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«Радіомодем дозволяє керувати „Шахедом“ на відстані до 150 кілометрів від кордонів Росії або лінії фронту, або на більші відстані в разі застосування повітряних ретрансляторів у нашому повітряному просторі», — пояснив «Флеш».

Дрон з ШІ

У ніч проти 19 червня 2025 року фіксувалася активність російських ударних дронів у кількох регіонах України. З’явилася інформація щодо руху російських ударних дронів.

Як інформували Повітряні Сили ЗСУ:

БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини, курс південний.

БпЛА в західній частині Донеччини, курс південний.

БпЛА над Запоріжжя, курс північно-західний.

БпЛА північніше Павлограда, постійно змінюють курс.

БпЛА в східній частині Миколаївщини, курс північно-західний.

БпЛА в центральній частині Херсонщини, курс південно-західний

Нагадаємо, вночі проти четверга, 19 червня, військові РФ атакували Україну 104 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона знищила 88 дронів.

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Росіяни запускали безпілотники із напрямків Міллерово, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська та Чауди, що в тимчасово анексованому Криму. Повітряні цілі були ліквідовані на півночі, сході, півдні та в центрі країни. Зазначається, що 40 дронів було збито вогневими засобами ураження, а 48 — локаційно втрачено. Влучання зафіксовані у 6 локаціях.