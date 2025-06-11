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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Після атаки Тамбовський пороховий завод зупинив роботу: чим він важливий для ворога

Це підприємство є ключовим об’єктом військово-промислового комплексу РФ, задіяного у війні проти України.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Атака дронами по Росії

Атака дронами по Росії / © ТСН.ua

Після атаки у ніч проти 11 червня Тамбовський пороховий завод у Росії призупинив свою роботу. Він — один із основних постачальників вибухових матеріалів для російської армії.

Про це повідомив керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

«Вже далеко не вперше атакований Тамбовський пороховий завод рф. Зараз він ставить роботу на паузу«, — написав керівник ЦПД в Мережі.

Він зазначив, що цей завод є одним з ключових об‘єктів російського військово-промислового комплексу, який задіяний у війні проти України.

Підприємство виготовляє порохи, які використовуються для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем. Також завод випускає колоксилін, який застосовують для створення вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів.

«Підприємство є одним із основних постачальників вибухових матеріалів для армії рф. З початком повномасштабної війни в Україні виробництво на заводі значно зросло«, — додав Коваленко.

Нагадаємо, раніше росіяни заявили, що у ніч проти 11 червня невідомі безпілотники атакували Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ. Місцеві жителі чули серію вибухів, на місці спалахнула пожежа — усе зняли на відео.

До слова, попередня атака на цей пороховий завод була здійснена в середині січня 2025 року.

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