Дональд Трамп / © Associated Press

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Після того, як президентом Сполучених Штатів став Дональд Трамп, російський диктатор Путін тільки посилив обстріли України.

Про це в етері Еспресо заявив речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський.

«Специфічно багато голосів по всьому світу, чи то міжнародні лідери, чи навіть сенатори та конгресмени тепер починають казати, що під час терміну президента Трампа, тобто його нової адміністрації, наш ворог трохи підвищив рівень, скільки балістичних ракет, скільки дронів атакують Україну», — сказав він.

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Добрянський зауважив, що у відповідь на постійні заяви Трампа про те, що якби він був президентом у 2022 році, то Путін не почав би війну, треба запитати його, чому тепер російський диктатор не боїться влаштовувати терористичні атаки, такі як була у Сумах.

«І можемо згадати, що Трамп тепер є президентом, і він згадував раніше, що Путін би такого не зробив, якби він був президентом. То нам треба тепер розпитати його, чому таке діється, чому такі трагедії, як в Сумах, як і по всій Україні, діються тепер, коли він президентом є», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що критика президента США Дональда Трампа на адресу президента України Володимира Зеленського і відмова обговорювати продаж ракет для систем Patriot може свідчити лише про те, що очільник Білого дому готовий тиснути на Київ, «щоб прийняти чудовий план Путіна».

Ми раніше інформували, що Трамп назвав удар Росії по Сумах «помилкою».