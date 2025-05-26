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- Війна
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Після кожного дзвінка Трампа — новий удар по Україні: що помітив військовий оглядач BILD
Рьопке вважає, що поступки з боку США Путін сприймає як слабкість, а не як сигнал до миру.
Російський президент Володимир Путін посилює тиск на Україну після кожного контакту з Дональдом Трампом.
Таку закономірність у поведінці Кремля відзначив військовий оглядач BILD Юліан Рьопке.
Після масованої атаки на українські міста, Трамп написав про Путіна: “З ним щось трапилося. Він абсолютно ЗБОЖЕВОЛІВ!” — і висловив здивування діями Кремля. Проте, на думку Рьопке, дії Росії мають чітку логіку: кожен дзвінок Трампа призводив до ще більш агресивних ударів по Україні.
Після останніх контактів між двома лідерами, Москва не лише посилила обстріли Києва та інших міст, а й почала відкрито говорити про створення “буферної зони” в Україні та погрожувати подальшою анексією. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що припинення вогню можливе лише на умовах Росії.
Рьопке вважає, що поступки з боку США Путін сприймає як слабкість, а не як сигнал до миру. “Реакція Путіна на трампівський “пряник без батога” демонструє, що Трамп або не розуміє логіку Кремля, або свідомо її ігнорує”, — зазначає оглядач.
Нагадаємо, під час атаки на Україну у ніч проти 26 травня російська армія застосувала 364 засоби повітряного нападу. Сили ППО збили 9 ракет і знешкодили 288 безпілотників.