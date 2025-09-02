Після літнього провалу Росія готує реванш: Жданов назвав головний напрямок удару

Наступ РФ.

Літня наступальна кампанія Росії в Україні провалилася. Втім, ймовірно, восени наступ окупаційної російської армії продовжиться.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в коментарі “Главреду”.

За його словами, три місяці літа загарбникам вдалося захопити лише незначну частину української території.

"Перед військами РФ стояло одне-єдине завдання - політичне: вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. І це було завдання мінімум. Завдання максимум - похід на Запоріжжя", - сказав Жданов.

Втім, каже Жданов, є один нюанс, який викликає сумніви в тому, що наступ РФ закінчиться із завершенням літа. Він нагадав про те, що ГУР інформувало 160-тисячне угруповання російських військ, яке Москва створила як резерв для проведення літньо-осінньої наступальної кампанії. Однак, де зараз ця кількість ворожих солдатів, викликає запитання.

Жданов вважає, що осіння наступальна кампанія, яку Росія обіцяє розпочати від середини вересня, може таки відбутися. Зокрема, попереджає експерт, війська загарбників прагнуть створити великі "клешні", як 2022-2023-го біля Лисичанська і Сєвєродонецька.

“Вони хочуть через Лиман вийти на північні околиці Сєвєродонецька і з півдня, обійшовши Покровськ, вийти на кордон Донецької області і, таким чином, рухаючись із двох напрямків, виконати хоча б одне мінімальне політичне завдання. Тобто захоплення Донецької області в її адмінкордонах", - вважає Жданов.

Однак, щоб виконати це завдання, РФ потрібне потужніше угруповання військ, а це щонайменше пів мільйона солдатів, озброєне важким озброєнням.

"З одного боку, літня частина наступальної кампанії Росії провалена. Результатів немає (адже захоплення 100-200 кв. км - це не результат, оскільки війна завжди спрямована на досягнення політичних цілей і є продовженням політики, тільки в жорсткіший і агресивніший спосіб), з іншого - є нюанси в осінній наступальній кампанії РФ", - зазначив Жданов.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що Росія готує осінній удар та активно перекидає свої підрозділи на Донеччину. Зокрема, що на Покровський напрямок прибули підрозділи з Курської області, а також бригади морської піхоти з півночі Сумської області. Додатково російське командування перекинуло підрозділи 70-го мотострілецького полку з Херсонської області до району Бахмута.

Своєю чергою, речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець заявив, що Росія готує великий штурм Сіверська, що в Бахмутському районі. Ворог прагне закріпитися на околицях міста до початку осінніх дощів.

Тим часом у Генштабі 2 вересня повідомили, що ЗСУ звільнили селище Удачне на Донеччині та встановили там національний прапор. Цей населений пункт розташований на Покровському напрямку.