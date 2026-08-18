Після мобілізації РФ може відкрити нову ділянку фронту: у ЗСУ назвали ймовірний напрямок

Російський військовий / © Associated Press

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Російські війська потенційно можуть активізувати бойові дії на Чернігівському напрямку, якщо отримають додаткові сили, зокрема внаслідок нової мобілізації. Для України це стане серйозним викликом і потребуватиме перекидання додаткових ресурсів.

Про це заявив командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко в коментарі “УНІАН”.

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Він прокоментував заяви про можливий наступ Росії на Київську та Чернігівську області та наголосив, що вся територія вздовж кордону з РФ і Білоруссю залишається потенційно небезпечним напрямком.

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За словами Федоренка, ризик повторної активізації бойових дій там не зникав від моменту, коли російські війська були витіснені з Київщини.

«Ризик не зменшувався ні на день. Після того, як противника відігнали з Київщини, — з того моменту там війська здійснюють укріплення, додатково закопуються, роблять кілл-зони. Війська Сил оборони України готові до того, що в якийсь момент цей напрямок знову стане активним чи високоактивним», — зазначив військовий.

Федоренко пояснив, що ситуація може змінитися, якщо Росія отримає додатковий людський ресурс та проведе мобілізацію. У такому разі противник потенційно матиме достатньо сил, щоб одночасно активізувати ще один напрямок — зокрема Чернігівщину.

За словами командира, для України це стане «величезною проблемою», оскільки Силам оборони доведеться задіяти додаткові підрозділи та засоби на новій гарячій ділянці фронту.

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«Це буде виклик, з яким ми впораємося. У нас немає іншого виходу. Але для нас це додаткові сили і засоби, які ми будемо вимушені задіювати на ще одному гарячому відтинку», — підсумував Федоренко.

Новий наступ РФ на Україну — що відомо

У ГУР прокоментували чутки, що Росія готує новий наступ на Київщину та Чернігівщину. У відомстві заявили, що теоретично російська армія може розпочати наступальні дії з півночі цього року, однак наразі немає ознак, які б свідчили про підготовку.

Нагадаємо, нещодавно у західних ЗМІ з’явилася інформація, що президент РФ Володимир Путін може готувати новий наступ на Україну цієї зими. Про це повідомило видання The New York Times із посиланням на західних аналітиків та посадовців.

Тим часом військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко розкрив страшні плани Кремля, які вдалося зірвати. Російське командування планувало створити на стику Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей умови для майбутнього наступу на Запоріжжя.

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