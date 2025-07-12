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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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829
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2 хв

Після нічного терору Зеленський звернувся до союзників із жорстким закликом

Зеленський подякував ППО та наголосив на потребі більше систем захисту.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

У ніч проти 12 липня російські війська завдали масованого удару по території України — від північних регіонів до заходу країни.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у своєму ранковому зверненні у Telegram.

За його словами, ворог застосував 26 крилатих ракет і 597 дронів, з яких понад половина — «шахеди». Попри масштабність атаки, українські сили протиповітряної оборони знешкодили понад 20 ракет і переважну частину дронів-камікадзе. Президент подякував ППО за ефективну роботу.

На жаль, не всі цілі вдалося перехопити — влучання зафіксовані у цивільну інфраструктуру. Зокрема, у Чернівцях загинули двоє людей, ще близько 20 українців поранено, серед них — жителі багатоквартирних будинків. Усім постраждалим надається медична допомога.

«Темп повітряних ударів Росії вимагає швидких рішень, і його можна збити санкціями вже зараз. Потрібні жорсткі вторинні санкції проти всіх, хто допомагає росіянам виробляти дрони та заробляти на нафті», — наголосив Зеленський.

Президент також акцентував на потребі збільшення поставок систем ППО, а також інвестицій у перехоплюючі дрони, які вже демонструють ефективність на фронті.

«Зупинити війну можна лише силою. Ми очікуємо від партнерів не просто сигналів, а дій, що рятують життя», — підсумував Глава держави.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 12 липня РФ здійснила масштабну повітряну атаку по західних і центральних областях України. Ворог атакував переважно західні регіони ударними БпЛА та крилатими ракетами.

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