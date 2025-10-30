ТСН у соціальних мережах

Війна
794
1 хв

Після нічної атаки частина Вінниччина без води: що зараз відбувається у Ладижині

Після нічного обстрілу Вінниччини місто Ладижин залишилось без тепла й води.

Кирило Шостак
Відключення води

Відключення води / © ТСН.ua

Після російського обстрілу в ніч проти 30 жовтня місто Ладижин на Вінниччині залишилось без теплопостачання та води. Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків та запуском альтернативних систем.

Про це повідомив секретар Ладижинської міської ради Олександр Коломієць.

“Провели засідання комісії ТЕБ і НС. Усі відповідні служби отримали доручення здійснити заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в місті”, — зазначив він.

За його словами, зараз у Ладижині запускають міжбудинкові колонки для водопостачання та організовують підвіз технічної води. Паралельно ведеться підготовка до запуску альтернативної системи теплопостачання.

Місцева влада повідомила, що дитячі садочки сьогодні не працюватимуть. Після відбою тривоги спеціальні групи розпочнуть оцінку руйнувань, а мешканців будинків, які зазнали найбільших пошкоджень, відселять у безпечні місця.

Також у місті очікують на поновлення електропостачання.

“Прошу не поширювати фото та відео з місця події. Інформуватиму надалі. Тримаймось!”, — наголосив Коломієць.

Нагадаємо, Росія в ніч проти 30 жовтня здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. Моніторингові канали повідомляли про вибухи на Дніпропетровщині, Київщині, Миколаївщині, Херсонщині та Запоріжжі.

794
