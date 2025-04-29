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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Після операції в Суджі у російськіх солдатів масово виявляють захворювання

Тривале перебування всередині газової труби сильно позначилося на здоров’ї бійців

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Суджа, Курська область

Суджа, Курська область. / © ТСН

Більшість спецпризначенців російського підрозділу “Ахмат”, які в березні брали участь у так званій операції “Потік” у Суджі Курської області, наразі перебувають у госпіталях через серйозні ураження легень.

Про це повідомив ТАРС командир “Ахмату” Апті Алаудінов, передає The Moscow Times.

За його словами, тривале перебування всередині газової труби сильно позначилося на здоров’ї бійців: постраждали дихальні шляхи та внутрішні органи.

“Більшість досі лікується, хоча частина вже повернулася до строю”, — заявив генерал.

Нагадаємо, що в рамках операції “Потік” російські військові пройшли близько 15 кілометрів через закинуту газову трубу, намагаючись непомітно проникнути до міста Суджа Курської області й вибити звідти підрозділи Збройних сил України. Кремлівські медіа намагалися подати цю операцію як приклад “видатного військового мистецтва”.

Проте український Генеральний штаб спростував унікальність прориву: за даними ЗСУ, рух спецпризначенців не був несподіванкою, а значна частина російських сил зазнала великих втрат. Також російські воєнкори повідомляли про численні випадки ураження легень і навіть смерті серед військових через задушення під час пересування трубою.

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