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- Категорія
- Війна
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Після прильоту в Бєлгороді спалахнув великий центр Ozon: компанія припинила роботу в регіоні
Ozon підтвердив удар по своєму сортувальному центру в Бєлгороді. Після атаки виникла пожежа, є постраждалі, а роботу компанії в регіоні тимчасово зупинили.
У російському Бєлгороді після атаки загорівся сортувальний центр маркетплейсу Ozon. Компанія підтвердила удар по об’єкту.
Про це повідомляє російський канал Astra.
«За попередніми даними є постраждалі. На об’єкті почалася пожежа, її локалізували. На місці продовжують працювати екстрені служби», — заявили в Ozon.
Після атаки компанія призупинила роботу в Бєлгороді та області, зокрема доставку товарів.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, очевидців і моніторингових каналів, під удар потрапили сортувальний центр та хаб доставки Ozon.
Також у Бєлгороді помітили стовп диму в районі місцевої ТЕЦ. Попередньо повідомляється про займання цистерн із паливом.
Серія прильотів у Бєлгороді
Раніше в російських ЗМІ та місцевих пабліках повідомляли про кілька прильотів у Бєлгороді.
За їхніми даними, одна з ракет упала в районі телевежі. У мережі також з’явилися кадри зі стовпом диму після удару в районі Харківської гори. Окремо очевидці та місцеві ресурси повідомляли про дим у районі Бєлгородської ТЕЦ.
Зазначимо, останніми тижнями українські безпілотники завдають регулярних ударів по великих складах і логістичних центрах на території Росії, знищуючи товари на мільйони доларів. Головними цілями стають об’єкти маркетплейсів Wildberries (російського аналога Amazon) та Ozon. Українська сторона пояснює це тим, що ці компанії безпосередньо залучені до матеріально-технічного забезпечення російських військових на фронті.