Після прильоту в Бєлгороді спалахнув великий центр Ozon: компанія припинила роботу в регіоні

Вибух (ілюстративне фото) / © Віталій Бунечко / Facebook

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У російському Бєлгороді після атаки загорівся сортувальний центр маркетплейсу Ozon. Компанія підтвердила удар по об’єкту.

Про це повідомляє російський канал Astra.

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«За попередніми даними є постраждалі. На об’єкті почалася пожежа, її локалізували. На місці продовжують працювати екстрені служби», — заявили в Ozon.

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Після атаки компанія призупинила роботу в Бєлгороді та області, зокрема доставку товарів.

У російському Бєлгороді після атаки загорівся сортувальний центр маркетплейсу Ozon. / © ASTRA

За повідомленнями місцевих ЗМІ, очевидців і моніторингових каналів, під удар потрапили сортувальний центр та хаб доставки Ozon.

Також у Бєлгороді помітили стовп диму в районі місцевої ТЕЦ. Попередньо повідомляється про займання цистерн із паливом.

У російському Бєлгороді після атаки загорівся сортувальний центр маркетплейсу Ozon. / © російські ЗМІ

Серія прильотів у Бєлгороді

Раніше в російських ЗМІ та місцевих пабліках повідомляли про кілька прильотів у Бєлгороді.

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За їхніми даними, одна з ракет упала в районі телевежі. У мережі також з’явилися кадри зі стовпом диму після удару в районі Харківської гори. Окремо очевидці та місцеві ресурси повідомляли про дим у районі Бєлгородської ТЕЦ.

Зазначимо, останніми тижнями українські безпілотники завдають регулярних ударів по великих складах і логістичних центрах на території Росії, знищуючи товари на мільйони доларів. Головними цілями стають об’єкти маркетплейсів Wildberries (російського аналога Amazon) та Ozon. Українська сторона пояснює це тим, що ці компанії безпосередньо залучені до матеріально-технічного забезпечення російських військових на фронті.

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