Після удару по НПЗ ситуація з дизелем: оглядач заявив про можливий дефіцит пального на Кубані

Росія, бензин / © Associated Press

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Після удару по нафтопереробному заводу «Слов'янськ-Еко» у Краснодарському краї ситуація із забезпеченням дизельним паливом у регіоні могла суттєво погіршитися.

Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

За словами Мирошникова, ще за добу до атаки по НПЗ «Слов'янськ-Еко» у Слов'янську-на-Кубані в мережі з'явилося відео, на якому, як стверджується, представник одного з постачальників дизельного палива для аграрних підприємств Краснодарського краю розповідає про ситуацію на ринку.

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За його словами, із запасами дизельного пального в регіоні «все чудово». Водночас він нібито описує схему, за якою постачальники штучно затримують відвантаження пального, щоб згодом продавати його за значно вищими цінами. Як альтернативу він згадує швидку поставку, але вже за ціною, яка може бути утричі більшою.

Мирошников звернув увагу, що ці заяви пролунали незадовго до удару по нафтопереробному підприємству.

«Цікаво, а яка тепер ситуація з дизелем у Краснодарському краї? Тепер паливо не притримаєш, щоб зрубити х3», — зазначив він.

Військовий оглядач також припустив, що подібна ситуація із забезпеченням паливом може спостерігатися й в інших регіонах РФ. Водночас незалежного підтвердження інформації про дефіцит дизельного пального після атаки наразі немає.

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Удари по Росії — останні новини

Україна продовжує атакувати нафтопереробні заводи у Росії. Вночі 28 червня лунали вибухи у Слов’янську-на-Кубані. Після атаки ударних безпілотників спалахнула пожежа на місцевому нафтопереробному заводі.

За даними СБС, українські удари дронами по Москві та інших регіонах РФ останнім часом стали наймасштабнішими від початку повномасштабного вторгнення Путіна. Атаки почали впливати на оточення Путіна, серед яких — представники політичної та бізнесової еліти країни.

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