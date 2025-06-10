Після ворожої атаки БпЛА по Україні виявлено небезпечні боєприпаси (фото)

Небезпечні предмети / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

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Після сьогоднішньої російської атаки в місті Прилуки Чернігівської області почали помічати вибухонебезпечні пристрої, довжиною 25-30 см, які мають форму труби.

Про це повідомила Чернігівська обласна державна адміністрація.

Час їхньої детонації неможливо передбачити, що створює велику небезпеку для населення. При спрацюванні ці пристрої розлітаються на дрібні уламки, здатні завдати серйозних поранень.

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У зв’язку з цим наголошують, що у жодному разі не можна торкатися таких «знахідок». Якщо ви помітили подібні предмети, негайно повідомляйте на лінії екстрених служб: «101», «102» або «112».

Також рятувальники просять дорослих розповісти про це дітям та попередити знайомих, аби убезпечити всіх від небезпеки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти все частіше заявляють, що Росія може застосовувати проти України до 1000 дронів за добу. Наразі окупанти запускають до 500 «Шахедів» та дронів-імітаторів.