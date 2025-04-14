Після заяви Трампа про “помилку” в Сумах Україна вимагає від ФБР розслідувати вплив РФ на Білий дім

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Голова комітету Верховної Ради з міжнародних справ Олександр Мережко жорстко розкритикував заяву Дональда Трампа про нібито ”помилковий” характер російського ракетного удару по Сумах. Він також звернувся до Федерального бюро розслідувань із закликом з’ясувати, хто поширює російську пропаганду у вищих ешелонах влади США.

Про це повідомляє Independent.

“Назвати навмисну атаку на цивільне населення “помилкою” — це як сказати, що 11 вересня було просто помилкою Аль-Каїди”, — зазначив Мережко.

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Він назвав такі заяви небезпечними й тривожними, оскільки вони можуть стати сигналом безкарності для Кремля та заохоченням до нових воєнних злочинів.

“Це прямий наслідок проникнення російських наративів у найближче оточення Трампа. Подібна риторика — не просто дезінформація, вона легітимізує агресію та заперечує жертви”, — додав український політик.

За попередніми даними, росіяни вдарили по Сумах балістичною ракетою “Іскандер-М” осколково-фугасної дії.