Після 20 годин пошуку з-під завалів розбомбленого будинку в Часів Ярі дістали живого чоловіка

Шанс знайти живих під уламками зруйнованих будинків хоч і примарний, але і досі залишається. Про це кажуть рятувальники, які другу добу розбирають завали.

Вони вже витягли 6 живих людей та тіла 15 загиблих, йдеться в ТСН.

На місці вибуху – великий мурашник, рятувальники цеглина за цеглиною розбирають завали. До прильоту російських ракет це був гуртожиток. Усі поспішають, бо знають, десь там, унизу, є принаймні одна жива людина, час до часу вона відгукується. Жителі містечка намагаються вгадати кого витягнуть цього разу. «Ну, на першому поверсі там хлопчик 9 років був і чоловік 52 роки, а там до нього звертаються на ти, це або хлопчик або цей чоловік, або до них ще хтось спустився», - кажуть місцеві.

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Рятувальлиники починають метушитися, знайшли собаку. Дворняжку намагаються реанімувати, та даремно. Проходить ще година і всі збираються біля однієї стіни. Обережно розбирають завали і повільно витягують на поверхню людину – це дорослий чоловік, він виснажений, але живий. Його обережно переносять до «швидкої». Рятувальники лише питають, чи знає він про інших мешканців гуртожитка. Він розповідає про людину в 10 метрів від себе. Після цього врятованого одразу везуть у лікарню.

20 годин цей чоловік пролежав під завалами і вижив. Можна вважати, що це диво, а можна сказати, що він знав як рятуватися. Коли пролунали перші вибухи він забіг до ванни кімнату і ліг поряд з душовим піддоном, він врятував чоловікові життя. Під час вибуху бетонна плита перекриття впала на цей піддон, а той не прогнувся, витримав.

Здавалося б, варто швидко продовжувати пошуки, але рятувальники навпаки вимикають усі двигуни – хвилина тиші. Голосно запитують, чи є хтось живий. Але, на жаль, у відповідь ніхто не озивається. «Надія є завжди. Може хтось у підвалі і залишився неушкоджений. Зараз вони відпочинуть, пообідають і вперед. Небезпечно, але нікуди не дінешся», - каже перший заступник начальника головного управління ДСНС у Донецькій області В'ячеслав Бойцов.

Небезпечно, бо лінія фронту поряд, до того ж, росіяни можуть і повторити свій удар. Але вибору у цих хлопців нема – під завалами ще можуть бути живі люди, той самий 9-річний хлопчик і його мама, а ще сусіди. Рятувальники вже розбирають завали цілу добу, і працюватимуть до ранку, поки не дістануться до підвалів, поки буде хоча б примарна надія когось врятувати.

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