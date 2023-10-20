На що Україна може розраховувати після отримання ATACMS: думка експерта

Після ATACMS Україна може розраховувати на ракети більшої дальності від США.

Таку думку в етері телеканалу "Еспресо" висловив політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

"Я думаю, можна розраховувати на ракети більшої дальності. Можливо, не в об'ємі для руйнування Кримського мосту, але цього буде достатньо для завдавання ударів по аеродромах ворога", - зазначив Кулик.

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Це дозволить відсувати місця базування російської стратегічної чи тактичної авіації від лінії фронту. Відповідно, у воїнів протиповітряної оборони України буде більше часу для підготовки відбиття атак, зауважив політолог.

"Ракети великої дальності створюють проблеми для забезпечення пальним і постачання техніки для російської армії на фронті. Також це збільшує наші бойові можливості. І, звичайно, це руйнування транспортного коридору", - підкреслив Кулик.

Зараз РФ активно будує залізницю, яка має об'єднати Донецьк та Маріуполь і таким чином спростити постачання техніки та боєприпасів на південний фронт.

"Власне кажучи, якщо б ми мали достатню кількість ракет середньої і великої дальності, нас би ці коридори мало хвилювали. Я думаю, що США до цього вже підходять, і наступним кроком буде саме передавання ракет великої дальності", - зазначив Віталій Кулик.

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Нагадаємо, у США підтвердили передавання Україні ATACMS і надали важливу інформацію щодо ракет.

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